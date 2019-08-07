Москва, , 11:18 — REGNUM

Порядка 7 млрд рублей, выделенных на модернизацию аэропортов на Дальнем Востоке, останутся неосвоенными, сообщил депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия»)

«Изо всех выделенных на модернизацию дальневосточных аэропортов средств неосвоенными в этом году останутся 7 миллиардов рублей. А все потому, что правительство уже который год не может выучить, как меняются у нас сезоны», — отметил Тумусов в Facebook.

Строить на Дальнем Востоке можно только несколько месяцев, констатировал парламентарий.

«Затянули с финансированием, промедлили с бумагами — и все, ждите следующего года. Так и произошло. Опять. В который уже раз. Поэтому, в частности, аэропорт Нерюнгри будет теперь дожидаться 2020 года», — пишет он.

Тумусов возмущен тем, что живущие в Москве чиновники никак не могут запомнить, что вся Россия не живет по их расписанию и используют обтекаемые формулировки для оправдания своей некомпетентности: «строительный сезон фактически утрачен».

Депутат обещает напомнить правительству РФ, Минтрансу и Росавиации об особенностях климата и финансирования.

«Что ж, займусь этим вопросом, чтобы на следующий год деньги не исчезли», — отметил Тумусов.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2019 году в рамках развития аэропортовой инфраструктуры на реализацию 45 мероприятий, из которых 28 начали прорабатывать в этом году, направят 23,7 млрд рублей.

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