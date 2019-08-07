Киев, , 11:17 — REGNUM

Украина не прекратит импортировать нефтепродукты из России, заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус во время брифинга, сообщили 6 августа «Украинские новости».

«Мы не планируем вводить запрет на все нефтепродукты с российским паспортом. Потому что это, по сути, станет квази-налогом на нашего потребителя. И цена может возрасти. Но мы понимаем, что Россия может принять такое решение», — рассказал он.

Герус добавил, что Украина планирует вдвое снизить объём поставок нефтепродуктов из России. Он также отметил, что уже в августе поставки нефтепродуктов по морю вырастут в 3−4 раза.

Напомним, с 1 августа на Украину по трубопроводам перестало поступать российское дизельное топливо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Герус заявил, что ситуация на украинском рынке дизельного топлива выправляется. Украина переориентируется на поставки топлива из Белоруссии.

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