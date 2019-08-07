Архангельск, , 11:09 — REGNUM

Количество безработных в Архангельской области за год выросло почти на 11%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Архстате.

Эрнст Нойшель. Безработные. 1931

По данным статистики, 1 июля 2019 года в органах службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 10,2 тыс. человек, или 1,8% к численности рабочей силы. По сравнению с 1 июля 2018 года численность безработных граждан увеличилась на 10,7%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, всего в России в органах службы занятости таковыми числятся 732,7 тыс. человек