Барнаул, , 10:43 — REGNUM

Принято распоряжение Правительства РФ от 3 августа 2019 года №1725-р об отнесении города Барнаула (Алтайский край) к ценовой зоне теплоснабжения. Об этом сообщает Министерство энергетики РФ.

Проект распоряжения в российское Правительство внесло Минэнерго РФ по предложению Алтайского края и ООО «Сибирская генерирующая компания».

При подготовке указанного предложения учитывалось текущее состояние теплосетевой инфраструктуры города, 60% которой уже эксплуатируется сверх нормативного срока в 30 лет, причем износ оборудования тепловых пунктов достигает 98%, а число повреждений на тепловых сетях растет.

Принятое решение позволит приступить к масштабной модернизации системы теплоснабжения Барнаула.

Чтобы остановить деградацию ключевой системы жизнеобеспечения города, необходимы значительные инвестиции в модернизацию и ремонт сетей, тепловых пунктов и источников теплоснабжения. Обеспечить эти инвестиции позволит переход к долгосрочному ценовому регулированию с привязкой к показателям инфляции.

Вложения в систему теплоснабжения будут увеличены более чем в пять раз.

Программа предусматривает вложения в 6 млрд рублей, основная доля из которых будет вложена до 2024 года. Кроме этого, в Барнауле вкладывается 1,8 млрд рублей в муниципальные сети путем концессии.

Масштабные работы повысят надежность функционирования системы и качество услуг, оказываемых потребителю, обеспечат оптимизацию источников теплоснабжения. Кроме того, в рамках проекта будет сформирована прочная инфраструктурная основа для долгосрочного развития Барнаула и расширения строительства нового жилья, будет обеспечена синхронизация с программами развития транспортной системы, благоустройства города и повышения качества городской среды.

Переход Барнаула в ценовую зону теплоснабжения также был согласован Минстроем России и ФАС России.

Напомним, ранее решением Правительства РФ к ценовой зоне теплоснабжения были отнесены город Рубцовск Алтайского Края и посёлок Линево Новосибирской области.

Добавим, Сибирская генерирующая компания (СГК) уже начала инвестиции в теплоснабжение Барнаула в текущем году, не дожидаясь подписания постановления о включения Барнаула в ценовую зону, вложив более 1 млрд рублей (2019 год). Также компания будет вкладывать средства в 2020-м и в 2021-м годах.

Сейчас СГК ведёт переговоры о возможности перехода на новый долгосрочный метод инвестиционного регулирования в ряде других городах своего присутствия. Это позволяет в разы — в четыре или пять раз — увеличить инвестиции в теплоснабжение, тем самым существенно улучшить состояние инфраструктуры и повысить качество услуг.