Москва, , 10:41 — REGNUM

Законопроект, направленный на допуск ломбардов на финансовый рынок, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 7 августа.

Рембрант Харменс ван Рейн. Меняла. 1627

Допуск на финрынок будет открыт только ломбардам из специального реестра, который будет вести Банк России. Пошлина за внесение в реестр составит 1,5 тыс. рублей.

Порядок ведения государственного реестра ломбардов предлагается установить по аналогии с порядком ведения государственного реестра микрофинансовых организаций.

Кроме того, законопроектом регулируются вопросы выдачи ломбардами потребительских займов в соответствии с законом «О потребительском кредите (займе)», сдачи в аренду недвижимого имущества и осуществления деятельности банковского платежного агента.

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Согласно данным ЦБ, в первом квартале 2019 года число ломбардов в России сократилось на 263 и составило 4354.

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