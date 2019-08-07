Владимир, , 10:38 — REGNUM

Во Владимирской области после 11 августа отменяются десять автобусных рейсов, один из которых внутренний и девять — межрегиональные. Об этом сообщила пресс-служба ГУП «Владимирский автовокзал».

С 11 августа автобусы перестанут ходить по маршрутам «Владимир — Вязники» и «Вязники — Москва», а с 12 августа прекратят работу три рейса из Владимира в Иваново, а также рейсы «Владимир — Москва через Юрьев-Польский», «Владимир — Нижний Новгород», «Нижний Новгород — Владимир», «Владимир — Рязань» и «Иваново — Рязань».

По данным портала Zebra.tv, прекращение работы этих маршрутов связано с ликвидацией владимирской «Автоколонны», которая занималась обслуживанием этих рейсов. Руководство автовокзала назвало предприятие убыточным.