Москва, , 10:09 — REGNUM

Российская валюта продолжает оставаться в зоне риска дальнейшего снижения. 6 августа к окончанию торговой сессии доллар США стоил около 65,30 руб., евро закрепился на отметке 73,10 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

«Нефтяные фьючерсы продолжают нести потери, несмотря на сокращение запасов нефти и нефтепродуктов в США. Североморская нефть марки Brent 7 августа торгуется в ходе азиатской сессии по $58,70 за баррель. И это один из важных негативных факторов для российской валюты», — считает эксперт.

Кроме того, продолжение торгового конфликта США — Китай создает угрозы замедления мировой экономики, что негативно для валют развивающихся рынков. Спросом на мировых площадках пользуется золото, которое выступает в качестве защитного актива в моменты неопределенности и турбулентности в мировой экономике.

«Сегодня курс доллара на локальном рынке в начале торговой сессии на Московской бирже может протестировать уровень 65,50 руб., евро также может подрасти в направлении 73,50 руб.», — полагает Егоров.

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