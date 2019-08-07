Иркутск, , 10:09 — REGNUM

У компании «АкваСиб», намеревавшегося построить в Култуке на берегу Байкала завод по бутилированию воды, аннулировали лицензию. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуроре.

Иск надзорного органа о признании недействительным договора аренды земельного участка был удовлетворён 1 августа Арбитражным судом Иркутской области. Как сообщается, земля предоставлена без аукциона для размещения объектов водоснабжения.

«Фактически земельный участок использовался для строительства водоводов, по которым вода из озера должна была поступать в производственные помещения. Данная деятельность направлена на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг», — сообщили в прокуратуре, отметив, что цели строительства завода не предусматривали его использования для поставки питьевой воды жителям Култук.

Кроме того, арендованный участок частично покрыт водой и находится в акватории озера Байкал и его береговой полосе, предназначенной для общего пользования. В прокуратуре отметили, что участок располагался в зоне рекреационного назначения и не мог быть предоставлен для строительства водоводов завода.

Как сообщало ИА REGNUM, окончательная точка в вопросе строительства завода была поставлена в конце июня. Собственникамкомпании «АкваСиб» не удалось доказать суду законность получения разрешительных документов на строительство.

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