Тбилиси, , 10:07 — REGNUM

По итогам июля 2019 года Грузия импортировала 93 млн кВт∙ч электроэнергии, что в 80 раз больше, чем годом ранее. Об этом 7 августа сообщает грузинский «Первый канал» со ссылкой на данные коммерческого оператора системы электроснабжения (ESCO).

Оператор отмечает, что Грузия впервые импортировала электроэнергию в июле. Источником для энергосистемы страны стали электростанции Азербайджана. Экспорт электроэнергии в июле 2019 года составил 7 млн кВт∙ч, что в 19 раз меньше, чем годом ранее.

Отметим, в июле Грузия традиционно осуществляет экспорт электроэнергии. По оценкам экспертов, низкие показатели экспорта и высокий импорт электроэнергии связаны с низкой выработкой ГЭС.

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