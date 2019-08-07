Москва, , 10:11 — REGNUM

По итогам 2018 года чистая прибыль «Даймлер КАМАЗ Рус» (совместное предприятие КАМАЗа и немецкой компании Daimler) снизилась на 29% до 962,5 млн рублей. Об этом 7 августа сообщает «Финмаркет».

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По информации агентства, выручка совместного предприятия составила 38,6 млрд рублей, что на 11,5% больше, чем в 2017 году. При этом себестоимость увеличилась на 13,9%, до 36,9 млрд рублей.

Таким образом, валовая прибыль уменьшилась на 23,5% и составила 1,7 млрд рублей. Если же исключить коммерческие и управленческие расходы, то убыток от продаж составил 867,2 млн рублей.

Напомним, в 2017 году «Даймлер КАМАЗ Рус» показал прибыль в размере 86,4 млн рублей.

Напомним также, что совместное предприятие в 2018 году получило кредиты и займы на общую сумму 5,3 млрд рублей. В итоге общая сумма заемных средств выросла за один год в шесть раз и составила 6,3 млрд рублей.

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