Сеул, , 10:05 — REGNUM

Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 году останутся на уровне 2%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Института развития Кореи (KDI).

Сеул

Известно, что в апреле специалисты понизили свой прогноз темпов роста экономики на 0,2%, до 2% в связи с экспортным ограничением Японии и общим спадом экспорта.

Специалисты также предположили, что экспорт страны будет сокращаться до конца года, счет текущих операций достигнет отметки 52,7 млрд.

Кроме того, было отмечено, что уровень безработицы увеличится до 4,1%, а потребительские цены вырастут на 0,7%.

В 2020 году, по мнению представителей Института развития Кореи, темпы экономического роста страны составят 2,2%, а темпы роста ВВП — 2,2%.

Экспорт товаров из страны должен увеличиться на 1,3%, а профицит счета текущих операций — до 48,1 млрд.