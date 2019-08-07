Вашингтон, 7 августа 2019, 09:59 — REGNUM
Администрация Соединенных Штатов заморозила часть средств, которые были выделены Конгрессом и предназначенные для оказания помощи иностранным государствам, сообщает CNN.
Отмечается, что в Госдепе и Агентстве по международному развитию США посчитали, что фонды нуждаются в ревизии. По данным телеканала, объем фондов может составлять от 2 до 4 млрд долларов.
Данные средства, уточняет телеканал, должны были быть направлены в том числе на финансирование международных организаций и международных миротворческих миссий.
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