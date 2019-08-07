Киев, , 09:56 — REGNUM

Международные резервы Украины по состоянию на 1 августа составили 21,84 млрд долларов.

Гривна Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующую информацию обнародовал Национальный банк Украины, передает корреспондент ИА REGNUMсегодня, 7 августа.

Регулятор утверждает, что это самый высокий показатель для Украины с июля 2013 года, т. е. за 6 последних лет.

Непосредственно в июле, информирует Нацбанк, резервы Украины выросли на $1,2 млрд. В комментарии говорится, что изменение объемов валютных резервов связано с тремя основными факторами:

— благоприятная ситуация на валютном рынке позволила пополнить резервы на общую сумму $1,271 млрд;

— расходы по обслуживанию и погашению госдолга в размере $1,019 млрд почти полностью компенсировали за счет размещения валютных облигаций внутреннего госзайма ($1,006 млрд)

— переоценка финансовых инструментов снизила их стоимость на $56,6 млн.

ИА REGNUMнапоминает, что в 2018 году представители МВФ заявили, что международные резервы Украины должны составлять примерно 30 млрд долларов — «поэтому политика Нацбанка по покупке валюты в резервы является правильной». Комментарий представителя Фонда был в то время, когда резервы Киева составили 18 млрд долларов. Как заявили в МВФ, «это покрывает три месяца будущего импорта, но наша оценка такова, что для Украины такой уровень резервов все еще является низким».