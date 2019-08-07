Сургут, Югра, , 10:04 — REGNUM

Жители Сургута (ХМАО) жалуются на 20% завышенный тариф на общедомовое имущество. К депутату Тюменской областной думы Михаилу Селюкову поступило обращение с 500 подписями жителей югорского города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Тюменской областной думы.

Иероним Босх. Фокусник. 1475 — 1480

В Сургуте стоимость обслуживания домов устанавливается муниципалитетом и управляющие компании (УК) работают с тарифом горадминистрации.

«Это специальный нормативный акт, где есть перечень обязательств, которые стоят перед управляющей компанией. Там два столбика стоимости услуг: с НДС и без НДС. Это связано с нормами налогового кодекса», — пояснил Селюков.

Управляющие компании, предоставляющие жителям многоквартирных домов услугу по содержанию общедомового имущества (ОДИ) через субподрядчиков, освобождены от выплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

«Сургутские компании работают подрядным способом, соответственно, им выплачивать налог на добавленную стоимость не нужно. При этом выставляя плату за содержание многоквартирного дома без НДС, управляющие компании всё равно применяют тариф, который добавляет 20% по сравнению с тарифом назначенным муниципалитетом», — поясняет суть проблемы парламентарий.

К примеру, в одном из домов установленный тариф составляет около 29 рублей без НДС, 35 — с НДС. Управляющая компания взымает с жильцов плату за ОДИ якобы без налога, однако, она составляет 35 рублей. Таким образом за три года управляющая компания с квартиры площадью около 100 кв. м. получает «лишних» 24 тысячи рублей.

«Если мы действительно правы и контролирующие инстанции придут к выводу, что УК завышают тариф. И у каждого жителя Сургута появится возможность снизить этот тариф на 20%», — сообщает Михаил Селюков.

Обращения сургутян были перенаправлены в контролирующие органы, и также в Управление ФАС по Югре.

Помимо этого, депутат пояснил, что согласно Жилищному кодексу есть два варианта определения цены оплаты за общедомовое имущество (ОДИ) — применяется тариф, установленный муниципалитетом, или тариф, принятый после общего собрания собственников дома.

То есть жильцы имеют право устанавливать плату за содержание своего дома. Данная практика распространена в Тюмени, где плата за ОДИ, как правило, ниже, чем устанавливает муниципалитет.