Воронеж, , 09:47 — REGNUM

Тендер на проведение реконструкции стадиона «Локомотив» в Воронеже выиграло АО «Компания Интерспортстрой» (Москва), стоимость контракта — 51,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщает со ссылкой на данные аукционной документации. Компания стала единственным участником торгов.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен в срок до 1 июля 2020 года разработать необходимую документацию, а также провести собственно работы — демонтировать старые конструкции, обустроить футбольное поле с искусственным травяным покрытием площадью 6,1 тыс. кв. м, а также установить наружные электрические сети и линии связи, проложить сети водоснабжения, канализации и теплоснабжения. Отметим, что «Компания Интерспортстрой» неделей ранее стала победителем аукциона на реконструкцию воронежского стадиона «Чайка» за 53,4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, оба стадиона, «Локомотив» и «Чайка», были задействованы в качестве тренировочных баз при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году. Тогда также проводилась их реконструкция, общая сумма составила более 380 млн рублей.