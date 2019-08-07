Омск, , 09:44 — REGNUM

В Омской области участились случаи вовлечения студентов в создание фирм-однодневок с целью совершения экономических преступлений, передаёт 7 августа пресс-служба Омского государственного педагогического университета со ссылкой на региональное УФНС России.

Как правило, злоумышленники прибегают к схеме, в которой учащимся предлагается стать номинальным руководителем организации, учредителем или зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя без намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

«Зарегистрированные таким образом компании и данные зарегистрированных предпринимателей используются в криминальных схемах по уклонению от уплаты налогов и обналичиванию денежных средств, полученных преступным путем. При этом сами подставные лица, добровольно либо обманным путем согласившиеся на использование своих персональных данных за вознаграждение, становятся соучастниками преступления и подлежат привлечению к уголовной ответственности в соответствии со статьями 173.1 и 173.2 УК РФ», — объяснили в налоговом ведомстве.

Во избежание уголовной ответственности в налоговой предостерегли студентов от предоставления своих паспортов для регистрации организаций в случаях, когда управлять ими явным образом не планируется.

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