Сеул, 7 августа 2019, 09:42 — REGNUM

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor открыла продажи гибридной модели автомобиля Kona 2020. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Kona Hybrid 2020
Kona Hybrid 2020

По их словам, сегодня, 7 августа, компания открыла продажи бензиновой, дизельной и гибридной модели автомобиля Kona 2020.

Kona Hybrid стала первым гибридным внедорожником компании.

Известно, что впервые Hyundai представили модель Kona в 2017 году.

Специалисты отметили, что данную модель автомобиля хорошо приняли во всем мире, так как 2018 году Kona была выбрана «Испанский автомобилем года», а в 2019 году «Североамериканским автомобилем года».

Известно, что новая Kona также будет оснащена системой предотвращения фронтальных столкновений, системой удержания полосы движения и системой предупреждения об усталости водителя, системой движения по магистрали и круиз контролем.

На рынке Южной Кореи стоимость автомобиля составит: для бензиновой версии 19,14 млн — 22,46 млн вон ($15 750~$18 500), для дизеля 21,05 млн — 24,37 млн вон ($17 300~$20 050), для гибрида 22,7 млн — 26,11 млн вон ($18 700~$21 500).