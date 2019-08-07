Вашингтон, , 09:13 — REGNUM

Соединенные Штаты и Саудовская Аравия будут и впредь работать вместе для исключения перебоев на рынке нефти «в свете агрессивных действий Ирана», об этом говорится в заявлении Минэнерго США.

Добыча нефти Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что ранее министр энергетики США Рик Перри провел переговоры со своим коллегой из Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом.

«(Стороны договорились) и впредь работать вместе для обеспечения того, чтобы мировые рынки нефти оставались в хорошо снабжёнными для компенсации сбоев, особенно в свете агрессивных усилий Ирана дестабилизировать их», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих призвал к охране нефтяных танкеров, пересекающих Ормузский пролив. Опасения, связанные с рисками транспортировки нефти по проливу, где осуществляется до 20% всех нефтеперевозок, возросли вследствие нескольких случаев захвата нефтяных танкеров Ираном.

Читайте также: Иран продолжает захватывать танкеры