Симферополь, , 09:10 — REGNUM

Через неделю власти Симферополя должны определить организацию, демонтирующую скандальный торговый центр «Куб», который несколько лет обещают местным жителям убрать. Об этом 6 августа ИА REGNUM журналистам заявила глава администрации города Наталья Маленко.

«Все необходимые документы уже передали в соответствующие организации. Сейчас определяем того, кто это будет делать. К концу следующей недели будет известно, кто и каким образом будет выполнять эти работы», — уточнила Маленко.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года суд приостановил работу симферопольского торгового центра «Куб». Однако Арбитражный суд РК перенес его демонтаж на неопределенный срок. Позже Арбитражный суд Центрального округа в Калуге признал «Куб» самовольной постройкой.

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