Владивосток, 7 августа 2019, 09:12 — REGNUM
В сентябре 2019 года южнокорейский холдинг STX завершит строительство регазификационного терминала сжиженного газа в Краскино, Приморский край. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.
По их словам, на данный момент строительство терминала завершено на 80%.
Напомним, что строительство сооружения началось в начале 2019 года, после обсуждения инвестиций в ноябре 2018 года
Известно, что данный терминал будет играть важную роль в поставках сжиженного газа с российских НПЗ на рынок Китая.
Как сообщили представители южнокорейской компании, данный терминал будет пропускать через себя около 150 тыс. тонн сжиженного газа в год, а продажи составят $100 млн.