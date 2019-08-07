Владивосток, , 09:12 — REGNUM

В сентябре 2019 года южнокорейский холдинг STX завершит строительство регазификационного терминала сжиженного газа в Краскино, Приморский край. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, на данный момент строительство терминала завершено на 80%.

Напомним, что строительство сооружения началось в начале 2019 года, после обсуждения инвестиций в ноябре 2018 года

Известно, что данный терминал будет играть важную роль в поставках сжиженного газа с российских НПЗ на рынок Китая.

Как сообщили представители южнокорейской компании, данный терминал будет пропускать через себя около 150 тыс. тонн сжиженного газа в год, а продажи составят $100 млн.