Саратов, , 09:01 — REGNUM

Ремонт водопроводной системы будет осуществлен в поселке городского типа Рощинский под Самарой за счет средств Минобороны, 7 августа сообщает «Волжская коммуна».

Данное решение было принято командованием ЦВО после согласования с руководством муниципальных органов власти.

Подрядная организация ООО «МСУ-7» в срок до конца августа заменит 2500 метров водопроводной магистрали. Контролировать качество выполненных работ будет ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Центральному военному округу) и Жилищно-коммунальная служба №1 (Самара).

Кроме этого, в поселке проводятся работы по подготовке объектов к осенне-зимнему сезону. Была осуществлена промывка системы отопления, проведены гидравлические испытания системы и завершена ревизия котельного оборудования.

Напомним, что в данный момент к наступлению холодов в Самаре подготовлено 61% жилых домов, 68,6% объектов образования, 62,2% объектов культуры.