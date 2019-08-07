Пермь, , 09:01 — REGNUM

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск налоговой инспекции к «Центру развития социальных проектов Пермского края «Содействие» о понуждении к изменению фирменного наименования общества.

Как указано на портале электронного правосудия, содержать указание на принадлежность юридического лица Российской Федерации, субъекту Российской Федерации соответственно может только фирменное наименование государственного унитарного предприятия. В апреле налоговики направляли компании уведомления с предложением устранить несоответствие. Однако уведомления остались без исполнения.

По данным Арбитражного суда, полное наименование юридического лица с указанием на принадлежность юридического лица к субъекту Российской Федерации — Пермскому краю — вводит в заблуждение потребителей при использовании фирменного наименования общества в том виде, как оно зарегистрировано, и создает его обладателю недопустимые конкурентные преимущества.

Суд удовлетворил иск и обязал ООО «Центр развития социальных проектов Пермского края «Содействие» изменить фирменное наименование на иное фирменное наименование, не содержащее указания о принадлежности к Пермскому краю. В течение трех месяцев со дня вступления решения суда по настоящему делу в законную силу компания должна представить в Арбитражный суд Пермского края выписку из ЕГРЮЛ, подтверждающую приведение фирменного наименования общества в соответствие с действующим законодательством. С организации взыскано 3 тыс. рублей.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минстрое Пермского края, в СМИ транслировалась подозрительная реклама Центра развития социальных проектов Пермского края «Содействие», которая призывала пермяков улучшить свои жилищные условия. При этом компания заявляла, что может взять на себя обязательства по исполнению договора долевого строительства, заключенного с застройщиком, и позиционировала себя как государственная. Однако данная компания не имеет отношения к краевым властям.