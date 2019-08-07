Чебоксары, , 08:54 — REGNUM

Чувашии в рамках дела о банкротстве муниципального унитарного предприятия «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска» выставляется на продажу имущества должника. Всего сформировано четыре лота общей стоимостью около 37,4 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Торги по продаже имущества МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска» пройдут в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и форме представления предложений о цене имущества. На продажу выставляют четыре лота общей начальной стоимостью 37 366 046 рублей. Все объекты расположены в Новочебоксарске.

Лоты № 1 и № 2 — административные здания по улице Молодёжная, 12 площадью 927,5 кв. метров и улице Комсомольская, 3а площадью 1240 кв. метров с начальной ценой соответственно 14 685 942 рублей и 20 227 345 рублей. Лот № 3 — складские помещения по улице Комсомольская, 3а (начальная цена продажи — 2 085 536 рублей), лот № 4 — гаражный блок по улице Коммунистическая (367 223 рублей).

Торги намечены на 11 сентября с шагом аукциона в 5%.

Отмечается также, в отношении имущества должника (лоты № 2 и № 3) в Арбитражный суд Чувашии подано заявление о признании недействительным распоряжения администрации Новочебоксарска от 12 января 2017 года о прекращении права хозяйственного ведения МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска» на административное здание и складские помещения и применение последствий недействительности сделок.

«Договор купли-продажи с победителем торгов будет заключен после вступления в законную силу решения суда по указанному выше заявлению», — говорится в документе.

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