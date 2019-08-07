Москва, , 08:50 — REGNUM

Порядка 25% жителей России совершают покупки в интернете с использованием кредитных денежных средств, говорится в опросе, проведенном банком «Хоум Кредит» среди своих клиентов.

«Покупки в интернете с привлечением кредитных ресурсов совершали около 25% респондентов», — говорится в исследовании.

Отмечается, что среди них 12,6% респондентов использовали карту рассрочки, еще 9,2% воспользовались предложениями по рассрочке на сайте магазина, 3% купили товар по кредитной карте или оформили потребительский кредит, пишет ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года совокупная задолженность жителей РФ по банковским кредитам составила 15,444 трлн руб., увеличившись на 4% с начала года. По сравнению с первым кварталом 2018 года объём задолженности вырос на 23,3%.

По мнению экономистов, за последние пять лет в России долговая нагрузка граждан выросла в полтора раза. Кредитные обязательства есть на сегодняшний день у 75% экономически активного населения страны.

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