Москва, , 08:54 — REGNUM

По итогам июля 2019 года в России 206 автомобилей Mitsubishi с пробегом было реализовано в рамках программы «Diamond Car» компанией «ММС Рус», что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По информации пресс-службы «ММС Рус», наибольшей популярностью в рамках программы пользуется модель Mitsubishi Outlander. В июле было реализовано 130 автомобилей этой модели.

Также сообщается, что число официальных дилеров, которые участвуют в программе, выросло до 104 предприятий. Так, в прошлом месяце к программе присоединилась компания «ММ-Авто» из города Йошкар-Ола.

Напомним, в июле 2019 года дилеры Mitsubishi из России продали 2753 новых авто. Это на 22% меньше, чем в 2018 году. А с января по июль 2019 года в РФ было реализован 21 971 автомобиль бренда Mitsubishi, что на 7% меньше прошлогоднего результата.

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