Сеул, , 08:42 — REGNUM

Южнокорейские авиакомпании продолжают отменять авиарейсы в Японию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, с 23 августа компания Asiana Airlines отменит авиарейсы по маршруту Пусан — Окинава.

В настоящее время авиакомпания осуществляет рейсы по данному маршруту три раза в неделю с использованием 160-местного самолета Airbus A320.

Известно, что с сентября 2019 года Asiana Airlines заменит большие самолеты, следующие по маршруту Сеул — Фукуока, Осака, Окинава на 174 местный Airbus A321 и 250-местный Boeing 767.

Кроме того, c сентября бюджетная авиакомпания Eastar Jet приостановит авиаперелеты по трем маршрута, включая Ичхон — Ибараки, Чхонджу — Саппоро и Чхонджу — Осака.

Напомним, что с сентября компания Korean Air также приостанавливает авиаперевозки по маршруту Пусан — Саппоро. С 24 июля компания T'way Airlines приостановила перелеты по маршруту Муан — Оита, а с сентября прекратит перелеты по маршруту Тэгу — Кумамото, Пусан — Сага.