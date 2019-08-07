Москва, , 08:24 — REGNUM

В июле 2019 на горячую линию Роспотребнадзора по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом обратились более 6 тыс. туристов (оказано 6050 консультаций), сообщили в ведомстве.

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Больше всего туристов волновали права потребителей при получении туристических услуг (27,6%), а также вопросы профилактики инфекционных болезней (17,4%), вакцинация против различных инфекций (16,5%).

По результатам обращений туристов подготовлено 97 претензий и 31 исковое заявление. По восьми обращениям организованы проверки, 13 послужили поводом для возбуждения административного дела.

Также Роспотребнадзором разработал памятки по инфекционным угрозам за рубежом и рекомендации для авиапассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом 8 июля 2019 года.

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