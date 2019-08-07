Арзамас, Нижегородская область, , 08:23 — REGNUM

Арбитражный суд Нижегородской области сегодня, 7 августа 2019 года, начнёт рассматривать иск администрации Арзамаса к основному поставщику газа в регионе — ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», которое входит в состав группы «Газпром». Спор касается котельной контейнерного типа, признания права на которую пытается добиться городская власть, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Арбитражный суд Нижегородской области в составе: судьи Окорокова Дмитрия Дмитриевича (шифр 17−598), ознакомившись с исковым заявлением администрации города Арзамаса Нижегородской области, Арзамас, Нижегородская область, (ИНН 5 243 009 300, ОГРН 1 025 201 334 982), к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород», г. Нижний Новгород (ИНН:5 260 080 007 ОГРН: 1 025 203 016 332) о признании права собственности на котельную контейнерного типа к УМЦ и 2-м ж/домам в г. Арзамасе, 1999 года выпуска, общей площадью 93.9 кв.м., расположенное по адресу: г. Арзамас, ул. Мира, д. 1 установил, что исковое заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», — отмечается в материалах дела.

На 7 августа назначено предварительное заседание.

Напомним, ранее Арзамас неоднократно попадал в медиаповестку региона в связи с многомиллионными долгами единого поставщика тепла для домов города — муниципального унитарного теплоэнергетического производственного предприятия (МУ ТЭПП). Для закрытия части долгов из бюджета области предприятию выделили субсидию в 200 млн рублей, но она покроет не все долги. Тем более кредиторы снова ринулись в суды с исками.

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