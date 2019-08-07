Арзамас, Нижегородская область, 7 августа 2019, 08:23 — REGNUM
Арбитражный суд Нижегородской области сегодня, 7 августа 2019 года, начнёт рассматривать иск администрации Арзамаса к основному поставщику газа в регионе — ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», которое входит в состав группы «Газпром». Спор касается котельной контейнерного типа, признания права на которую пытается добиться городская власть, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
На 7 августа назначено предварительное заседание.
Напомним, ранее Арзамас неоднократно попадал в медиаповестку региона в связи с многомиллионными долгами единого поставщика тепла для домов города — муниципального унитарного теплоэнергетического производственного предприятия (МУ ТЭПП). Для закрытия части долгов из бюджета области предприятию выделили субсидию в 200 млн рублей, но она покроет не все долги. Тем более кредиторы снова ринулись в суды с исками.
Читайте также: У поставщика тепла в дома Арзамаса снова проблемы?