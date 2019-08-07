Киев, , 08:27 — REGNUM

Чистый доход государственного концерна «Укроборонпром» в 2018 году вырос на 32% по сравнению с 2017 годом, и составил 37,6 млрд гривен или около $1,47 млрд, заявили 6 августа в пресс-службе концерна.

«Производство высокоточного оружия и боеприпасов увеличилось с 2,7 млрд гривен до 5,8 млрд чистой выручки. Чистый доход предприятий РЛС, радиосвязи и специального приборостроения вырос с 2,3 млрд до 3,4 млрд, а бронетанковой отрасли — с 5 млрд до 6,44 млрд гривен», — рассказали в пресс-службе.

За то же время затраты на себестоимость продукции выросли на 44% — существенно подорожало сырьё, материалы, комплектующие, повысились общепроизводственные затраты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее против экс-президента Украины Петра Порошенко возбудили 12-е уголовное дело. Порошенко, бывшую главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву, а также должностных лиц «Укроборонпрома» подозревают в создании схемы незаконного вывода средств концерна за границу.

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