Абу-Даби, , 08:16 — REGNUM

Южная Корея и Объединенные Арабские Эмираты вновь обсудят прямое авиасообщение между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

По их словам, переговоры по авиасообщению между представителями двух стран пройдут в Абу — Даби с 7 по 8 августа.

По предварительным данным, представители двух стран обсудят увеличение числа авиарейсов по маршруту Инчхон — Дубаи и Инчхон — Абу-Даби.

В настоящее время авиакомпания Emirates Airlines осуществляет рейс по маршруту Инчхон — Дубаи (семь раз в неделю), а компания Etihad Airways осуществляет рейс по маршруту Инчхон — Абу-Даби (семь раз в неделю).

Среди южнокорейских авиалиний только Korean Air осуществляет перелеты из Инчхона в Дубаи.

Известно, что представители двух стран уже проводили переговоры на тему авиасообщения в июне 2018 года, однако в последствии переговоры были прерваны из-за разногласий.

Южная Корея обеспокоена тем, что увеличение авиарейсов в ОАЭ может повлиять на сокращение туристического потока из/в Европу, так как авиакомпании ОАЭ предлагают более низкие цены, конкурентоспособные услуги.

Кроме того, представители некоторых американских авиалиний отметили, что авиакомпании Ближнего Востока вытесняют другие авиакомпании с рынка.

В частности авиакомпании Qantas Airlines Limited отменила большинство своих авиарейсов в Европу, а компании Deutsche Lufthansa и Air France отменили некоторые маршруты на Ближний Восток и в Азию.

Специалисты также высказывают опасения, что авиакомпании ОАЭ могут поднять стоимость билетов после того, как большинство авиакомпаний перестанут осуществлять рейсы в Европу.