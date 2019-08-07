Казань, 7 августа 2019, 08:06 — REGNUM
Арбитражный суд Татарии 6 августа 2019 года продлил срок конкурсного производства оператору амбициозного химпроекта — АО «КЗСК-Силикон», где свыше 48% акций принадлежит правительству России. Срок продления неизвестен, решение пока не изготовлено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В банкротном деле продолжается формирование реестра кредиторов. При этом главный инвестор проекта — ВЭБ протестует по включению в реестр некоторых из них. В апелляционной инстанции он неудачно попытался обжаловать включение требования ПАО АКБ «Спурт» в реестр, как обеспеченное залогом. Спорная сумма составляла 476 894 579,53 рубля.
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Ранее ряд кредиторов также пытались привлечь к субсидиарной ответственности по долгам «КЗСК-Силикон» «материнский» завод — АО «Казанский завод синтетического каучука» и членов совета директоров, но суд отклонил притязания.
Напомним, в 2010 году на базе старейшего химпредприятии региона — АО «Казанский завод синтетического каучука» (КЗСК) для реализации амбициозного проекта по производства метилхлорсиланов и продуктов их переработки было учреждено АО «КЗСК-Силикон». Стройка до финишной прямой не дошла — главный инвестор в лице Внешэкономбанка, выплатив 3,4 из 7,8 млрд рублей, приостановил транши. Причиной стал спор по цене проекта. В итоге у АО «КЗСК-Силикон» появились просрочки выплат субподрядчикам, один из которых и инициировал банкротный иск. Рисковый проект потянул за собой аффилированный с ним банк «Спурт» и его председателя Евгению Даутову, имевшую долю акций в заводе. Сама Даутова на сегодня осуждена за фальсификацию финансовых документов учёта и отчётности банка, а также злоупотребление полномочиями на три года и один месяц колонии общего режима.
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