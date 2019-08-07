Казань, , 08:06 — REGNUM

Арбитражный суд Татарии 6 августа 2019 года продлил срок конкурсного производства оператору амбициозного химпроекта — АО «КЗСК-Силикон», где свыше 48% акций принадлежит правительству России. Срок продления неизвестен, решение пока не изготовлено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В банкротном деле продолжается формирование реестра кредиторов. При этом главный инвестор проекта — ВЭБ протестует по включению в реестр некоторых из них. В апелляционной инстанции он неудачно попытался обжаловать включение требования ПАО АКБ «Спурт» в реестр, как обеспеченное залогом. Спорная сумма составляла 476 894 579,53 рубля.

Читайте также: Ростех и Минпромторг РФ отказались от спасения стратегического химзавода?

Ранее ряд кредиторов также пытались привлечь к субсидиарной ответственности по долгам «КЗСК-Силикон» «материнский» завод — АО «Казанский завод синтетического каучука» и членов совета директоров, но суд отклонил притязания.

Напомним, в 2010 году на базе старейшего химпредприятии региона — АО «Казанский завод синтетического каучука» (КЗСК) для реализации амбициозного проекта по производства метилхлорсиланов и продуктов их переработки было учреждено АО «КЗСК-Силикон». Стройка до финишной прямой не дошла — главный инвестор в лице Внешэкономбанка, выплатив 3,4 из 7,8 млрд рублей, приостановил транши. Причиной стал спор по цене проекта. В итоге у АО «КЗСК-Силикон» появились просрочки выплат субподрядчикам, один из которых и инициировал банкротный иск. Рисковый проект потянул за собой аффилированный с ним банк «Спурт» и его председателя Евгению Даутову, имевшую долю акций в заводе. Сама Даутова на сегодня осуждена за фальсификацию финансовых документов учёта и отчётности банка, а также злоупотребление полномочиями на три года и один месяц колонии общего режима.

Читайте также: Экс-главу казанского банка «Спурт» отправили в колонию на три года

«Акционерами АО «КЗСК-Силикон» являются ОАО «КЗСК» (51,05% акций) и Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (48,95% акций). Финансирование инвестиционного проекта по строительству вышеуказанного объекта планировалось за счет следующих средств: кредитная линия ГК «Внешэкономбанк» — 6,4 млрд рублей (40,26% от стоимости проекта); средства акционеров — 1,71 млрд рублей — 10,77%; кредиты коммерческих банков — 0,45 млрд рублей — 2,83%; собственные источники финансирования — 0,567 млрд рублей — 3,6%», — отмечалось в материалах дела.