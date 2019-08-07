Пермь, , 08:03 — REGNUM

В Пермском крае 267 семей получили компенсацию за ущерб, нанесенный дождевым паводком. Выплаты продолжаются, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Финансовая помощь поступила жителям девяти муниципальных образований — Бардымского, Оханского, Очёрского, Верещагинского, Гайнского, Кудымкарского, Юрлинского, Кочёвского муниципальных округов и Кудымкара. Общий объем компенсационных выплат составит более 1,5 млн рублей. Размер компенсации для каждого домовладения зависит от степени повреждения и варьируется от 15 до 100 тыс. рублей.

Напомним, в середине июля Прикамье захлестнули ливни. В трех районах вводили режим ЧС. Шесть населённых пунктов оказались отрезанными от большой земли. Из-за наводнения пострадали дороги, мосты. Вода зашла на сотни подворий, уничтожила урожай в огородах.

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