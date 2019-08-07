Тбилиси, , 07:53 — REGNUM

По итогам июля 2019 года Грузию посетили 13,4 тыс. жителей Ирана, что в 2,5 раза меньше, чем годом ранее. Об этом передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на статистический департамент Грузии.

Отмечается, что одной из причины снижения численности туристов из Ирана является частый отказ при въезде в Грузию. Так, в 2019 году грузинские власти отказали во въезде 5,6 тыс. гражданам Ирана.

По данным департамента, убытки туристической отрасли из-за снижения потока туристов из Ирана составили 12 млн лари ($4,1 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили заявила, что в июле туристическая отрасль страны недополучила $44,3 млн из-за сокращения туристического потока из России.

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