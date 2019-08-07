Новосибирск, , 07:40 — REGNUM

Новосибирская область в текущем году направит на развитие малого и среднего предпринимательства на 411 млн рублей больше, чем в предыдущий период. Именно на такую сумму увеличен объём субсидий на это направление, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Общий объём субсидий для Новосибирской области на 2019 год в рамках федеральных проектов «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства» увеличен с 580,2 млн рублей до 991,2 млн рублей.

Отметим, что объёмы субсидий бюджетам субъектов РФ на господдержку МСП в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» увеличены в соответствии с распоряжением правительства страны от 9 июля 2018 года.

Согласно данным Новосибирсктата, два года назад в Новосибирской области насчитывалось 408 средних предприятия, без учёта микропредприятий, и 41 132 средних предприятия.