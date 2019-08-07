Сеул, , 07:33 — REGNUM

В первой половине 2019 года в государственную казну Южной Кореи поступило 156,2 трлн вон (~$128,54 млрд) налоговых поступлений, что на 1 трлн вон (~$822,97 млн) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов.

Темпы роста налоговых поступлений составили 53%, что на 0,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Известно, что налоговые поступления продолжают сокращаться на протяжении пяти месяцев подряд с февраля 2019 года.

Доход от корпоративного налога увеличился на 100 млрд вон (~$82,29 млн), до 2,7 трлн вон (~$2,22 млрд), от подоходного налога — до 7 трлн вон (~$5,76 млрд).

Налог на добавленную стоимость увеличился на 200 млрд вон (~$164,59 млн), до 2,5 трлн вон (~$2,05 млрд), а транспортный, энергетический и экологический налоги — на 300 млрд вон (~$246,89 млн), до 1,1 трлн вон (~$905,27 млн).

По состоянию на конец июня долг центрального правительства Южной Кореи составил 686,9 трлн вон (~$565,3 млрд), что на 1,5 трлн вон (~$1,23 млрд) больше, чем в прошлом месяце.