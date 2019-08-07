Тбилиси, , 07:19 — REGNUM

Туристическая отрасль Грузии потеряла $44,3 млн из-за сокращения численности российских туристов в июле 2019 года. Об этом 6 августа заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, передает грузинский «Первый канал».

Она отметила, что по итогам первых шести месяцев 2019 года доходы от туризма в Грузии составили $95 млн, что на 7% больше, чем в январе-июне 2018 года. Вместе с тем по итогам первых семи месяцев вклад туризма в экономику страны сократился на $58 млн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Напомним, в авиакомпании Georgian Airways сообщили об убытках в размере $25 млн из-за сокращения туристического потока из России в июле 2019 года. Правительство Грузии оценивает возможные потери в сотни миллионов долларов.

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