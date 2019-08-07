Бугульма, Татария, , 06:44 — REGNUM

Арбитражный суд Татарии 2 сентября 2019 года рассмотрит обоснованность банкротного иска к ООО «Нефтяная компания «Ростанефть» из Бугульмы. Истцом выступает компания из Татарии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Исковое заявление было подано 26 июля 2019 года, сумма исковых требований — 1 935 100 рублей.

«В Арбитражный суд Республики Татарстан 26.07.2019 г. поступило заявление ООО «Промышленное нефтяное снабжение» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Нефтяная компания «Ростанефть». В заявлении о признании должника несостоятельным (банкротом) указана кандидатура арбитражного управляющего из числа членов САУ «Авангард», — уточняется в материалах дела.

По данным ЕГРЮЛ, ответчик учреждён 2 июня 2010 года, уставный капитал — 100 тыс. рублей. Основной вид деятельности — торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах. Директор с 2015 года — Виктор Пивсаев, единственный владелец — Владимир Доронин.

Отметим, компания-истец сама находится в стадии банкротства, инициатором которого стал санируемый «Тимер банк».