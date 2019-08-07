Курган, , 06:39 — REGNUM

В Кургане благоустройство Центрального парка культуры и отдыха и набережной реки Тобол стартует в 2019 году. Финансы на преображение знаковых мест столицы Зауралья в размере 65 млн рублей поступят из федерального бюджета через региональный департамент госэкспертизы, строительства и ЖКХ, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление, опубликованное на сайте горадминистрации Кургана.

Львиная доля денежных средств, 52 млн рублей, выделяется на благоустройство набережной от ул. Кирова до ул. Советской, 1а. Центральный парк культуры и отдыха обустроят за 13 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в парке будет осуществлена реконструкция трёх мостов, произведён ремонт центрального входа, пешеходных дорожек и замена покрытия центральной площади около сцены.