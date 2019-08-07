Челябинск, , 06:20 — REGNUM

В Челябинской области газификация поселений может быть проведена за три года. Речь идёт о проектах, которые уже прошли экспертизу, заявляет врио губернатора Алексей Текслер.

С таким заявлением он выступил в Ашинском районе. Он отметил, что ранее дал обещание реализовать такие проекты за три года и собирается его выполнить. Соответственно, врио пообещал и выделять на это деньги.

При этом он констатировал, что в нескольких территориях Южного Урала вопросы газификации не решаются десятилетиями. Установленное у граждан оборудование, которое они покупали для этих целей, устарело.

«Ситуацию надо исправлять», — сказал врио.