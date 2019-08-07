Аша, Челябинская область, , 06:14 — REGNUM

В Челябинской области мусор из Ашинского района приходится возить в Сатку. И это влияет на тариф, заявляют местные жители.

С этой проблемой они обратились к руководству региона. Граждане просят оптимизировать транспортировку с тем, чтобы в итоге снизить тариф.

Врио губернатора Алексей Текслер выслушал мнения граждан и поручил областному минэкологии заняться этим вопросом. Возможно, скоро ашинский мусор будут возить на более близкое расстояние, что скажется и на тарифах на его вывоз.

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