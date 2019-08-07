Иркутск, , 05:45 — REGNUM

Летняя навигация 2019 года по реке Лене в Иркутской области столкнулась с большими трудностями. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства транспорта региона.

«Затяжная весна не позволила начать своевременную доставку до Бодайбо — река Витим вскрылась на две недели позже, чем в 2018 году. Последняя декада июля проходила в трудных условиях по причине сильной задымлённости из-за лесных пожаров», — сообщили в правительстве.

Август также не принёс облегчения — из-за засушливой погоды уровень рек начал понижаться. В МЧС по области ранее со ссылкой на информацию Иркутского управления по гидрометеорологии предупредили об опасном гидрологическом явлении.

«На судоходном участке реки Лены «Усть-Кут — Подымахино — Киренск — Змеиново» наблюдается опасное гидрологическое явление — низкая межень, уровни воды ниже проектных судоходных отметок на 10−21 сантиметров, что негативно влияет на работу речного флота», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что годовая потребность населения и объектов экономики северных районов Приангарья составляет 105 тыс. тонн угля и 16 тыс. тонн нефтепродуктов. За период навигации по рекам будет доставлена половина общего количества угля и 15% жидкого топлива. Остальное власти планируют завезти уже в ходе отопительного периода по железной дороге и автотранспортом.

Тем временем северный завоз грузов для жителей Якутии идёт по плану. Как сообщало ИА REGNUM, на 5 августа отгружено 767 тыс. тонн или 62% от плана, доставлено 631 тыс. тонн (51% от плана).

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