Магадан, Магаданская область, , 05:09 — REGNUM

Департамент цен и тарифов Колымы применил новые данные единого тарифа регионального оператора по вывозу ТКО, которые вступили в силу с 1 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мусорная реформа Иван Шилов © ИА REGNUM

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С 1 июля тариф вырос на 2,4% и составил 235 руб. 93 копеек за куб. м. В первом полугодии расчёт брался из 230 руб. 40 копеек.

Ранее стоимость «мусорных» услуг включалась в оплату за содержание жилья и рассчитывалась на 1 кв. м. общей площади, теперь на 1 человека.

Региональным оператором по вывозу бытовых отходов в Магадане является полигон «Магаданский».

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Как сообщало ИА REGNUM, тарифы на вывоз ТКО департамент цен установил 12 февраля 2019 года, но магаданцы недовольны мусорным оператором, считая, что после реформы стало грязнее.