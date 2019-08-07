Магадан, Магаданская область, , 03:15 — REGNUM

Мэрия Магадана заложила в бюджет статью расходов по информированию населения на 172,5 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно приложению №1 к проекту программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Город Магадан» в 2020—2024 годах» общий объём финансирования 172,599,407 тыс. рублей.

В 2020 предусмотрено на поощрение журналистов, информирование населения более 31 млн, в 2021-м — 33 млн и далее в год по миллиону, а в 2024 — более 37 млн рублей.

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Как сообщало и, мэр Магадана неоднократно жаловался журналистам, что не хватает денег на зарплаты учителям в предстоящем учебном году.