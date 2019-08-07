Кишинёв, , 02:39 — REGNUM

В ближайшие две-три недели Молдавия планирует начать переговоры о заключении нового контракта с «Газпромом». Об этом сообщил министр экономики Молдавии Вадим Брынзан, передает ИА REGNUM.

По его словам, «август — пора отпусков, и многие ответственные за подписание контракта лица находятся не на рабочем месте». Также он отметил, что в ближайшее же время будет назначен новый глава предприятия Moldovagaz, им станет Вадим Чебан.

Что касается строительства газопровода Кишинев-Унгены, который позволил бы Молдавии получать газ из Румынии, Брынзан отметил, что строительство ветки начнется уже на этой неделе, а работы «будут полностью завершены к марту-апрелю 2020 года».

«Этот проект очень важен для Молдавии, так как он повышает уровень энергетической безопасности республики, — приводит слова министра Infotag. — Также мы ведем обсуждения с румынскими и украинскими коллегами о других возможных источников поставки газа, в том числе путем реверса через трансбалканский коридор».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита в Москву в феврале 2019 года Додон просил главу «Газпрома» Алексея Миллера предоставить Молдавии 25% скидки на газ. Свою просьбу он обосновал тем, что Молдавия получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Он напомнил, что действующий контракт на поставку газа истекает в конце 2019 года, и пора начать переговоры о новом соглашении.

Что касается потенциальных поставок румынского газа через гвзопровод Яссы-Унгены-Кишинев, то Румыния сама закупает часть необходимого ей газа у Газпрома. Иными словами, речь идёт об обычной перепродаже российского газа в Молдавию через Румынию, а не о каком-то «альтернативном газе». Сейчас, отметим, Молдавия зависит от российского газа на 100%.

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