Ереван, , 01:49 — REGNUM

Общий размер ущерба, нанесенного государству по преступлениям, раскрытым в течение 2018 года составил 110 млрд. 500 млн. драмов (около $220 млн), сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Армении.

Отмечается, что в управлении по делам о преступлениях коррупционной и экономической направленности Генеральной прокуратуры Армении был изучен и обобщен ущерб, нанесенный государству по преступлениям, совершенными в период с 1 июня 2018 по 30 июня 2019 года.

В результате было выявлено, что общий ущерб, нанесенный по 742 уголовным делам, возбужденным и раскрытым в указанный период, составил 110 млрд 500 млн драмов, из которых было восстановлено 30 млрд 182 млн драмов — $60 млн.

Возмещение ущерба в размере 15 млрд 768 млн драмов гарантировано наложением ареста на финансовые средства и имущество на эквивалентную сумму.