Пекин, , 00:21 — REGNUM

Один из ведущих китайских производителей алкоголя компания Wuliangye Yibin Co., Ltd. сообщила 31% роста чистой прибыли за первую половину 2019 года, передает 6 августа агентство Синьхуа.

Чистая прибыль компании в первом полугодии подскочила до 9,3 млрд юаней ($1,3 млрд) с 7,1 млрд за тот же период 2018 года. Выручка выросла на 26,5% относительно первой половины 2018 года до 27,2 млрд юаней. Ранее компания задалась целью обеспечить годовой оборот в размере 50 млрд юаней или прибавить 25% относительного 2018 года.

Как сообщили в компании, рост оборота и чистой прибыли стал результатом улучшения структуры продукции, а также увеличения объёмов продаж наряду с повышением цен на базовую продукцию — известную в Китае байцзю (водку) Wuliangye.

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