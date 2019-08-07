Пекин, , 00:15 — REGNUM

Китай снизит розничные цены на бензин и дизельное топливо начиная с 7 августа, сообщили в Национальной комиссии по развитию и реформе КНР, передает агентство Синьхуа.

Розничные цены на бензин и дизельное топливо будут снижены на 80 юаней (около $11,37) и 70 юаней за тонну соответственно. В рамках нынешнего механизма ценообразования, если мировые цены на нефть меняются в ту или иную сторону более чем на 50 юаней за тонну и сохраняются на таком уровне в течение 10 рабочих дней, цены на нефтепродукты также меняются.

В комиссии также потребовали от ключевых нефтяных компаний Китая, включая CNPC, Китайскую нефтехимическую корпорацию и China National Offshore Oil Corporation обеспечить стабильные поставки топлива и полную имплементацию государственной политики ценообразования.

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