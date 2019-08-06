Кишинёв, , 23:58 — REGNUM

Объем денежных переводов от физических лиц из-за рубежа в Молдавию сократился во втором квартале 2019 года на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили в Нацбанке Молдавии, за три месяца в республику перевели $313,47 млн, передает ИА REGNUM.

Переводы из стран Евросоюза составили 46,4%, увеличившись на 6,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года, а из СНГ (подавляющая часть — из России) — 22,7%, что на 6,5% меньше.

Денежные переводы из-за рубежа остаются важным источником доходов граждан Молдавии. Для сельского населения республики переводы гастарбайтеров составляют около 20% доходов. Для городского населения этот показатель ниже — около 7%.

Денежные переводы от более чем миллиона молдавских гастарбайтеров в последние годы составляли от 14% до 30% ВВП Молдавии и являлись основным «двигателем» потребления и роста экономики Молдавии. С конца 2014 года отмечается резкое снижение объема переводов, а также доли в них России и российского рубля. Вплоть до 2014 года доля России в структуре переводов в Молдавию составляла около двух третей, а около половины из объема переводов отправлялись в рублях.

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