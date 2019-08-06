Нью-Йорк, США, , 23:45 — REGNUM

Основные индексы Уолл-стрит закрылись в плюсе на 1,2−1,4% на следующий день после «рекордного» падения, 6 августа передаёт агентство Reuters.

К завершению торгов индекс Dow Jones вырос на 311,78 пункта (1,21%), до 26 029,52 пункта, индекс S&P 500 вырос на 37,03 пункта (1,30%), до 2881,77 пункта, индекс Nasdaq вырос на 107,23 пункта (1,39%), до 7833,27 пункта.

Индексы Уолл-стрит начали падать с конца июля — после заявления президента США Дональда Трампа о новых пошлинах на товары из Китая. 5 августа, после резкого падения курса юаня, индексы S&P и Nasdaq просели более чем на 3%.

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