Екатеринбург, , 05:46 — REGNUM

Ряд предприятий Среднего Урала должны повысить производительность своего труда к 2024 году. Решение приняли на заседании регионального правительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном департаменте информационной политики.

В частности, на средних и крупных предприятиях в базовых несырьевых отраслях экономики производительность труда должна прирасти не менее, чем на 5%, к 2024 году. Это станет одним из целевых показателей, по которому будут оценивать развитие промышленности и науки в регионе.

Также к 2024 году нужно будет «модернизировать инфраструктуру занятости» и обучить своих работников, чтобы к указанному сроку перейти «на более эффективную систему работы». Такой переход должны сделать более 300 производств.

Напомним, ранее региональное правительство увеличило финансирование госпрограммы развития промышленности и науки в Свердловской области до 2024 года почти до 3,1 млрд рублей. Деньги на программу выделяются из федерального и областного бюджетов, а также задействуются внебюджетные источники.

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